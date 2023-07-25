Сайт «Ингосстраха» стал лидером индекса качества от Яндекса

Интернет-портал «Ингосстраха» выбился в лидеры по индексу качества сайта (ИКС) от Яндекса, значение которого, обновляется в ежедневном режиме. Начиная с мая, ресурс регулярно оказывается на первом месте среди остальных страховых компаний по ключевым критериям. Среди них: размер аудитории, степень удовлетворенности пользователей, уровень их доверия к сайту.

Сайт выступает в качестве основной онлайн-площадки продаж страховых продуктов. Понятные программы разработаны специально для удобства клиентов. Ежедневно тысячи граждан обращаются к этому сетевому ресурсу. Там для них доступен весь набор страховых продуктов: от страхования автомобилей, детей и туристов, до страхования гражданской ответственности медицинских работников и опасных объектов.

Сайт даёт возможность рассчитать индивидуальную страховую программу и оплатить её. Согласно статистики, договоры страхования на интернет-ресурсе оформляются ежедневно – фиксируется более двух миллионов операций пользователей в сутки.

После обновления в начале марта текущего года сайт значительно ускорился. Новая версия сайта загружается не дольше трёх секунд, что в несколько раз превышает скорость предыдущего его варианта. Время оформления полисов сократилось в среднем более, чем в полтора раза, а каско – сразу в четыре – с 20 с лишним минут до шести.

Как отметил директор департамента электронной коммерции компании Антон Косачев, качество сетевого ресурса повышается за счёт применения искусственного интеллекта.

«Сайт «Ингосстраха» становится более понятным, простым и функциональным для клиента. Согласно исследованию, лишь 20% опрошенных россиян обладают средним уровнем цифровой грамотности, а 60% – только базовым уровнем. Исходя из этого, компания постаралась сделать сайт максимально понятным для каждой категории клиентов: как продвинутых пользователей, так и тех, кто только осваивает данный сегмент», - рассказал глава департамента.

Кроме того, цифровизация внутренних бизнес-процессов компании позволяет наращивать её клиентоцентричность за счет повышения качества сервиса, предоставляемого на всех этапах.

