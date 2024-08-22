РЖД: поезда Allegro были незаконно изъяты Финляндией, неустойка — 552 млн рублей

Сумма неустойки, которую финская компания VR Group обязана выплатить за нарушение контрактов по проекту поездов Allegro, превысила 550 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на РЖД.

В компании отметили, что действия финской стороны были признаны незаконными российскими судами. Судебные решения обязывают финских железнодорожников продолжать выполнение заключенных договоров.

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Поезда Allegro (Sm6) курсировали между Санкт-Петербургом и Хельсинки.

Составы принадлежат компании Oy Karelian Trains Ltd, совместному предприятию, созданному РЖД и VR Group в 2006 году, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: dvzd.rzd.ru
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