Ряд электрометаллургических заводов предупредили о риске остановки из-за новых экспортных пошлин

Введение временных пошлин на экспорт металлов грозит остановкой работы четырех крупных электрометаллургических заводов. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на письмо руководителей Абинского электрометаллургического завода (АЭМЗ), «Балаково», завода «Амурсталь» и Ашинского метзавода премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Мишустин утвердил временные пошлины на экспорт металлов

Подлинность письма подтвердил основной владелец АЭМЗ Иван Демченко. Обращение уже направили в Минэкономразвития и Минпромторг, ведомства приняли письма в работу.

Главы предприятий просят правительство отложить введение экспортных пошлин на черные и цветные металлы. Отмечается, что заводы производят продукцию из закупаемого в условиях жесткой рыночной конкуренции лома. Новые пошлины на готовую продукцию превысят пошлины на металлолом, и выгоднее будет экспортировать из России лом, что может привести к оттоку сырья на вывоз и остановке ряда производств.

Кроме того, пошлины на экспорт металлов спровоцируют падение финансово-экономических показателей некоторых заводов вплоть до полной остановки. Предприятия просят отложить введение пошлин до проведения анализа последствий совместно с представителями отрасли.

Ранее Мишустин утвердил введение вывозных пошлин на металлы, напоминает телеканал «360». Мера призвана сдержать рост цен на металлопродукцию на внутреннем рынке и будет действовать с 1 августа по 31 декабря текущего года, отмечает РИА ФАН. Пошлины будут распространяться только на экспорт за пределы ЕАЭС, уточняет РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Александр Кондратюк
ТЕГИ:Михаил МишустинЭкспортПошлиныЗаводы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры