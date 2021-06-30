Ряд электрометаллургических заводов предупредили о риске остановки из-за новых экспортных пошлин

Подлинность письма подтвердил основной владелец АЭМЗ Иван Демченко. Обращение уже направили в Минэкономразвития и Минпромторг, ведомства приняли письма в работу.

Главы предприятий просят правительство отложить введение экспортных пошлин на черные и цветные металлы. Отмечается, что заводы производят продукцию из закупаемого в условиях жесткой рыночной конкуренции лома. Новые пошлины на готовую продукцию превысят пошлины на металлолом, и выгоднее будет экспортировать из России лом, что может привести к оттоку сырья на вывоз и остановке ряда производств.

Кроме того, пошлины на экспорт металлов спровоцируют падение финансово-экономических показателей некоторых заводов вплоть до полной остановки. Предприятия просят отложить введение пошлин до проведения анализа последствий совместно с представителями отрасли.

Ранее Мишустин утвердил введение вывозных пошлин на металлы, напоминает телеканал «360». Мера призвана сдержать рост цен на металлопродукцию на внутреннем рынке и будет действовать с 1 августа по 31 декабря текущего года, отмечает РИА ФАН. Пошлины будут распространяться только на экспорт за пределы ЕАЭС, уточняет РЕН ТВ.

