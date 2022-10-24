«Русал» подал в суд на Потанина для защиты акционеров «Норникеля»

Как отметили в «Русале», Потанин не исполнил свои обязанности управляющего партнера в «Норникеле». Под управлением предпринимателя компания утратила ряд бизнес-активов, игравших «ключевую роль в деятельности группы», что стало причиной убытков «Норникеля» и его акционеров, отмечает телеканал «360».

В иске указано, что «Русал» хочет видеть главой «Норникеля» независимого руководителя. При этом ответчик обязан возместить убытки, размер которых должен определить лондонский суд, пишет RT.

«В течение длительного времени РУСАЛ пытался вступить в конструктивные переговоры с г-ном Потаниным для внесудебного урегулирования озвученных претензий. Однако эти попытки не увенчались успехом и теперь РУСАЛ должен следовать процедуре рассмотрения споров, предусмотренной соглашением акционеров 2012 года, в соответствии с которой требования должны предъявляться в Высокий суд в Лондоне», — добавили в компании.

