«Русал» подал в суд на Потанина для защиты акционеров «Норникеля»
Компания «Русал» подала в Высокий суд в Лондоне иск о защите интересов акционеров ГМК «Норникель» против Владимира Потанина и его компании Whiteleave Holdings Limited. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
Как отметили в «Русале», Потанин не исполнил свои обязанности управляющего партнера в «Норникеле». Под управлением предпринимателя компания утратила ряд бизнес-активов, игравших «ключевую роль в деятельности группы», что стало причиной убытков «Норникеля» и его акционеров, отмечает телеканал «360».
В иске указано, что «Русал» хочет видеть главой «Норникеля» независимого руководителя. При этом ответчик обязан возместить убытки, размер которых должен определить лондонский суд, пишет RT.
«В течение длительного времени РУСАЛ пытался вступить в конструктивные переговоры с г-ном Потаниным для внесудебного урегулирования озвученных претензий. Однако эти попытки не увенчались успехом и теперь РУСАЛ должен следовать процедуре рассмотрения споров, предусмотренной соглашением акционеров 2012 года, в соответствии с которой требования должны предъявляться в Высокий суд в Лондоне», — добавили в компании.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+8 672 / сут.
Умерли
390 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+10 578 / сут.
- Заммэра Ракова: Москвичи смогут предоставлять врачам временный доступ к сведениям из электронных медкарт
- ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Пятигорске
- «Русал» подал в суд на Потанина для защиты акционеров «Норникеля»
- США предупредили об экономическом кризисе из-за обмеления Миссисипи
- СМИ: Израиль передал Украине разведданные для борьбы с беспилотниками
- Российские военные укрепляют линию обороны Сватово—Кременная в ЛНР
- Стремоусов заявил о захвате группы украинских диверсантов под Херсоном
- Стремоусов пообещал освобождение Одессы и Николаева «в ближайшее время»
- Губернатор Кобзев назвал имена погибших в Иркутске летчиков
- Два мирных жителя пострадали из-за обстрелов со стороны ВСУ в Сватово
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru