Рубль прогнулся к доллару и евро на внешнем негативе

Американская и европейская валюты продолжили теснить российскую на Московской бирже в четверг вечером. Рубль ускоренно слабеет к бивалютной корзине на фоне коррекции нефтяных цен и негативной динамики мировых рынков.

На 20:00 за доллар США давали 74 рубля, 6 копеек, евро торговался по 89 рублей, 42 копейки.

Большинство мировых фондовых и валютных площадок снижаются в связи с фиксацией прибыли инвесторами и снижением интереса к риску. Этому способствует рост доходности ценных бумаг Казначейства США (US Treasuries), а также рост доллара к большинству мировых валют, передает «Интерфакс».

Кроме того, оказывает влияние опубликованный протокол заседания Федеральной резервной системы США. Из него следует, что руководство Федрезерва более оптимистично, чем ранее оценивает долгосрочные перспективы американской экономики.

На рынке нефти ближайший фьючерс на сорт Brent не смог зафиксировать свои позиции выше 65 долларов за баррель. Вечером 18 февраля за бочку давали 64,28$. По оценке экспертов, рынок сё ещё сохраняет перегрев, поэтому какие-либо негативные сигналы сразу станут поводом для фиксации прибыли.

