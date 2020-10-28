Рубль отступает под натиском доллара и евро

Рубль теряет сегодня свои позиции по отношению к основным зарубежным валютам. Курс евро в ходе торгов на Мосбирже поднялся выше отметки в 92 рубля. На момент написания заметки он составляет 92 рубля, 13 копеек (+0,81 к предыдущей сессии).

Растёт также и доллар США, отмечает RT. Сейчас американская валюта торгуется в районе 78 рублей, 49 копеек (+1,18).

Официальный курс, объявленным Банком России на завтра отстаёт от этих показателей. Согласно данным регулятора, в четверг, 29 октября доллар от ЦБ будет стоить 77,55 рубля, евро – 91,26, передает «Свободная пресса».

Рублю предрекли обновление исторических минимумов

На настроениях участников торгов сказывается ожидание итогов заседания Европейского центрального банка, которые будут обнародованы завтра.

На повестке дня регулятора – опасения по поводу скатывания Европы к циклу слабого экономического роста, отрицательных ставок и дефляции на фоне пандемии коронавируса.

Давление на рубль также оказывают нефтяные цены, которые сегодня снижаются на сообщении Американского института нефти о росте запасов в США на прошлой неделе.

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