Рубль отступает под натиском доллара и евро

Рубль теряет сегодня свои позиции по отношению к основным зарубежным валютам. Курс евро в ходе торгов на Мосбирже поднялся выше отметки в 92 рубля. На момент написания заметки он составляет 92 рубля, 13 копеек (+0,81 к предыдущей сессии).

Растёт также и доллар США, отмечает RT. Сейчас американская валюта торгуется в районе 78 рублей, 49 копеек (+1,18).

Официальный курс, объявленным Банком России на завтра отстаёт от этих показателей. Согласно данным регулятора, в четверг, 29 октября доллар от ЦБ будет стоить 77,55 рубля, евро – 91,26, передает «Свободная пресса».