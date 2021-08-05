Рубль незначительно укрепился к доллару и евро 5 августа
5 августа 202108:41
Доллар и евро немного подешевели на «Московской бирже» утром 5 августа, сообщило РИА Новости.
Курс доллара расчетами «завтра» на 07:08 снизился на шесть копеек и составил 73,11 рублей. Евро подешевел на пять копеек и достиг 86,53 рублей.
Цена на нефть марки Brent увеличилась на 0,3% — до 70,6 долларов за баррель.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru