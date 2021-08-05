Рубль незначительно укрепился к доллару и евро 5 августа

Курс доллара расчетами «завтра» на 07:08 снизился на шесть копеек и составил 73,11 рублей. Евро подешевел на пять копеек и достиг 86,53 рублей.

Цена на нефть марки Brent увеличилась на 0,3% — до 70,6 долларов за баррель.

