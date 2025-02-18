РСПП: Иностранные компании могут вернуться, если эта опция была в документах

Иностранные компании, возможно, смогут вернуться на рынок России при условии, что в юридических документах при уходе прописана такая опция, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина.

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По его словам, в случае, если компании уходили, изменяя бренд материнской компании или «с концами», то это – другая ситуация и при ней велика вероятность того, что освободившиеся ниши уже заняты. Шохин указал, что простых схем возвращения не будет. При этом он отметил, что РФ ориентируется на соблюдение международного права.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Россия может диктовать условия для зарубежных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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