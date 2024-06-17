«Ростех»: ОАК не будут передавать под управление сторонних компаний
Передача Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) под управление сторонних компаний не планируется. Об этом заявил представитель госкорпорации «Ростех» в беседе с РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили об аудите гражданского дивизиона ОАК и возможном привлечении менеджеров Сбербанка и «Газпром нефти» к руководству компанией либо передаче им управления ОАК.
Как отметили в «Ростехе», эти сведения не соответствуют действительности.
«По решению государства ОАК с 2018 года находится под управлением "Ростеха". Передача авиастроительных активов под управление сторонних компаний не обсуждается», — подчеркнул собеседник РИА Новости.
По его словам, подобные шаги — «это нонсенс»: в составе госкорпорации консолидирована почти вся кооперационная цепочка, компании ОАК тесно связаны, и передача актива под управление непрофильной организации «разрушит сложившуюся кооперацию, создаст риски для ГОЗ и гражданских программ».
Между тем ОАК сообщила, что импортозамещенный ближнемагистральный самолет SJ-100 приступил к сертификационным летным испытаниям, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru