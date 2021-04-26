Россияне назвали необходимый для комфортной жизни доход

Месячный доход в 50-80 тысяч рублей является достаточным для достойной жизни, считают 38% россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Открытие».

Меньше 50 тысяч рублей хватило бы 11% граждан, 28% респондентов отметили достойным доход в 80-120 тысяч, а 15% — от 120 до 200. Девять процентов опрошенных хотят зарабатывать больше 200 тысяч рублей каждый месяц.

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Согласно исследованию, больше 70% граждан имеют одну постоянную работу. При этом около 75% россиян не довольны своим доходом и хотели бы получать больше. Только 11% отметили,что довольны своей зарплатой.

Около 70% граждан готовы искать подработку. Лишь 10% не нуждаются в дополнительном заработке. Еще 10% слишком устают на своей основной работе и не могут искать подработку.

Банк проводил исследование с 19 по 23 апреля среди тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
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