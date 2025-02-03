Россияне направили 554 жалобы в ЦБ из-за размера начислений процентов по вкладам

В 2024 году россияне направили 554 жалобы в Центробанк, которые были связаны с несогласием размера начисленных процентов по вкладам. Об этом сообщили в Банке России, пишет газета «Ведомости».

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В ЦБ отметили, что было получено свыше 2000 обращений, которые были связаны с вопросами по банковским депозитам, из них 554 были жалобами на размер начисленных процентов.

Так, заметный рост обращений начался со второй половины года.

При этом представитель ЦБ связал нынешний рост недовольства граждан с повышением ключевой ставки, вслед за которой начали увеличиваться и максимальные ставки по вкладам.

Ранее стало известно, что средний срок ипотеки в России за год вырос на 7 лет, достигнув 30 лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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