Россияне начали активнее пользоваться страховыми услугами через мобильное приложение

Мобильное приложение «Ингосстраха» IngoMobile продолжает фиксировать рост числа пользователей и увеличение активности по итогам первой половины 2021 года. В течение полугода приложением воспользовались 440 тысяч клиентов. Ежедневно приложением пользуются около 10,5 тысяч клиентов «Ингосстраха», около 140 тысяч человек пользуются приложением как минимум раз в месяц.

За последний год покупку полисов с помощью IngoMobile совершили 30 тысяч клиентов. Наиболее популярным видом страхования стало ОСАГО – его оформила 21 тысяча клиентов. Полис страхования ипотеки приобрели более 3 тысяч человек, застраховали квартиру или загородный дом более 2 тысяч пользователей, столько же клиентов оформили туристический полис для поездок в другие страны.