Россияне начали активнее пользоваться страховыми услугами через мобильное приложение
Мобильное приложение «Ингосстраха» IngoMobile продолжает фиксировать рост числа пользователей и увеличение активности по итогам первой половины 2021 года. В течение полугода приложением воспользовались 440 тысяч клиентов. Ежедневно приложением пользуются около 10,5 тысяч клиентов «Ингосстраха», около 140 тысяч человек пользуются приложением как минимум раз в месяц.
За последний год покупку полисов с помощью IngoMobile совершили 30 тысяч клиентов. Наиболее популярным видом страхования стало ОСАГО – его оформила 21 тысяча клиентов. Полис страхования ипотеки приобрели более 3 тысяч человек, застраховали квартиру или загородный дом более 2 тысяч пользователей, столько же клиентов оформили туристический полис для поездок в другие страны.
IngoMobile — это полноценный онлайн-офис, который позволяет продлить страховой полис, получить доступ ко всей информации по договорам, совершить платежи. В 2021 году «Ингосстрах» значительно расширил функционал приложения: теперь можно воспользоваться функцией распознавания документов (СТС, ПТС, водительского удостоверения, паспорта, ЭПТС), получить диагностическую карту из РСА, а также совершить специальный IP-звонок в поддержку, используя только интернет. Также в приложении можно урегулировать страховые случаи по каско или ОСАГО.
Директор департамента развития отношений с клиентами и онлайн-бизнеса компании «Ингосстрах» Сергей Мруз отметил, что совершать различные платежи теперь можно в один клик, что позволяет существенно экономить время клиентов, а опция онлайн-урегулирования случаев по каско сала очень популярной среди автовладельцев.
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