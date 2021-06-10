Страховщики возьмут на себя риски по сдаче квартир в аренду
Россияне, сдающие личные квартиры в аренду, смогут застраховать связанные с этим риски с помощью комплексного продукта «Рантье», который запускает «Ингосстрах».
«Отношения арендатора и арендодателя сопряжены с огромным количеством рисков: залили соседи, кто-то по неосторожности разбил дорогую вещь – непредвиденные ситуации возникают постоянно», - отметил замначальника управления технологий и поддержки каналов продаж «Ингосстраха» Станислав Олейников.
Теперь у арендодателей появилась возможность минимизировать расходы на возмещение ущерба при наступлении страхового случая.
Страховая программа «Рантье» распространяется, в частности, на гражданскую ответственность квартиросъемщика перед арендодателем за непреднамеренную порчу имущества.
Кроме того, под ее действие попадает ответственность квартиросъемщика и арендодателя перед соседями. Можно будет застраховаться от полного или частичного прекращения оплаты квартиры арендатором.
За страховой случай будет отвечать страховая компания, поэтому владельцы квартир смогут спокойно сдавать их семьям с животными или детьми. А арендаторы получат возможность защитить свои деньги в случае возникновения непредвиденных ситуаций. Пакет также включает стандартные риски: пожар, взрыв, повреждение водой, механические повреждения, противоправные действия третьих лиц, стихийные бедствия и теракты.
По данным экспертов, в 2021 году объем предложений по аренде в Москве может вырасти примерно на 20%.
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