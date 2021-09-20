Россиянам спишут 1,6 млрд рублей долгов
В России будут списаны долги граждан более чем на 1,6 млрд рублей, пишут «Известия».
Это произойдет в рамках механизма внесудебного банкротства. За первый год реализации упрощенной процедуры банкротства поступило 12 тысяч обращений, из них по 5 тысяч инициирована процедура внесудебного банкротства. Полностью она завершена в отношении 2,5 тысяч россиян.
В настоящее время специалисты работают над усовершенствованием процедуры внесудебного банкротства. Вскоре может появиться возможность подать заявку через портал «Госуслуги». Согласно инициативе Минэкономразвития, предложено внести ряд изменений в механизм внесудебного банкротства, в том числе скорректировать сумму долга до 1 млн рублей.
По мнению главы коллекторских агентств, повышение закредитованности населения не повлечет за собой рост банкротств банков или физлиц.
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