Россиянам спишут 1,6 млрд рублей долгов

Это произойдет в рамках механизма внесудебного банкротства. За первый год реализации упрощенной процедуры банкротства поступило 12 тысяч обращений, из них по 5 тысяч инициирована процедура внесудебного банкротства. Полностью она завершена в отношении 2,5 тысяч россиян.

В настоящее время специалисты работают над усовершенствованием процедуры внесудебного банкротства. Вскоре может появиться возможность подать заявку через портал «Госуслуги». Согласно инициативе Минэкономразвития, предложено внести ряд изменений в механизм внесудебного банкротства, в том числе скорректировать сумму долга до 1 млн рублей.

По мнению главы коллекторских агентств, повышение закредитованности населения не повлечет за собой рост банкротств банков или физлиц.

