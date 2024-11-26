Россиянам рассказали, в какую недвижимость стоит инвестировать

При этом Стольников отметил, что оба сегмента испытывают дефицит в качественных площадях, а уровень вакансии в складском сегменте меньше 1%. В офисном же сегменте вакансия находится на уровне 5%.

Стольников советует рассмотреть фонды недвижимости, которые позволяют купить часть объекта недвижимости через закрытый паевой инвестиционный фонд или через инвестиционные платформы. Таким образом порог входа будет относительно небольшим, и покупатель сможет диверсифицировать свой портфель инвестиций.

Ранее московское правительство утвердило перечень нежилых объектов, налог на имущество по которым в 2025 году будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».