Россиянам рассказали, в какую недвижимость стоит инвестировать

Самый перспективный сегмент для инвестиций - это индустриально-складская недвижимость класса А, рассказал руководитель дирекции управления альтернативными инвестициями УК «Альфа-Капитал» Владимир Стольников. Его слова приводит «ФедералПресс».

По его словам, на втором месте по инвестиционному потенциалу идет рынок офисной недвижимости.

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При этом Стольников отметил, что оба сегмента испытывают дефицит в качественных площадях, а уровень вакансии в складском сегменте меньше 1%. В офисном же сегменте вакансия находится на уровне 5%.

Стольников советует рассмотреть фонды недвижимости, которые позволяют купить часть объекта недвижимости через закрытый паевой инвестиционный фонд или через инвестиционные платформы. Таким образом порог входа будет относительно небольшим, и покупатель сможет диверсифицировать свой портфель инвестиций.

Ранее московское правительство утвердило перечень нежилых объектов, налог на имущество по которым в 2025 году будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Андрей Гордеев
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