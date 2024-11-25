Ефимов: Почти девять миллионов «квадратов» недвижимости возвели в Москве в 2024 году

За первые десять месяцев текущего года в Москве построили около 350 объектов недвижимости, их суммарная площадь достигла 8,9 млн «квадратов». Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«За 10 месяцев 2024 года в Москве ввели в эксплуатацию 348 объектов недвижимости, в том числе 135 жилых домов площадью 3,9 миллиона квадратных метров. Также было введено 2,7 миллиона квадратных метров социальной и административной инфраструктуры. Так, с начала года сдано около 160 объектов образовательного, медицинского, культурного, спортивного, коммерческого и административного назначения. Например, в октябре была введена поликлиника на 320 посещений в смену в Филимонковском районе», — подчеркнул вице-мэр.



Среди сданных в 2024 году объектов — не только ожидаемые всеми москвичами крупные проекты, но и сооружения районного масштаба.



По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики города Москвы Владислава Овчинского, поблизости от жилых домов появляются физкультурно-оздоровительные комплексы, поликлиники, детские сады и школы. Также, с января по октябрь в Москве построили 33 дома по программе реновации. Таким образом, для москвичей создается комфортная жилая среда.



В Мосгосстройнадзоре указали на высокие темпы строительства. Так, только в октябре 2024 года были выданы 47 разрешений на ввод объектов суммарной площадью 1,5 млн квадратов. Среди них — 30 жилых домов, храм, колледж, три поликлиники, семь административно-деловых комплексов и другие объекты.



Столичный мэр Сергей Собянин поручил особое пристальное внимание уделять качеству строящихся объектов. Всего было организовано свыше 5000 контрольно-надзорных мероприятий на всех этапах строительно-монтажных работ с начала 2024 года.

