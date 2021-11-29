Россиян предупредили о риске роста цен на бытовую технику и электронику

Существенный рост цен на бытовую технику и электронику ожидается в России в следующем году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на председателя совета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Алексея Федорова.

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«В 2022 году бытовая техника может подорожать еще на 13—15%, электроинструменты — на 11%, электроника — на 9%», — сообщил Федоров.

По данным газеты, стоимость этих товаров вырастет из-за введения временного запрета на экспорт всех видов лома и отходов с драгоценными металлами. Утилизация приборов станет сложнее и затратнее, кроме того, производителям придется платить за экосбор, что повлияет на уровень цен.

Также на стоимости техники и электроники отразится разрыв логистических цепочек на фоне пандемии, подорожание контейнерных перевозок, приостановка работы части предприятий, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: pixabay.com
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