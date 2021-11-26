Ретейлеры предупредили о росте цен на смартфоны на 15–17%
Цены на смартфоны в России в 2022 году могут увеличиться на 15-17 %. Об этом сообщают «Известия».
Как рассказал в беседе с изданием вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин, в текущем году смартфоны подорожали в среднем на 34%. Основным драйвером роста стали гаджеты Apple.
В свою очередь, аналитики Mobile Research Group прогнозируют, что уже в первом квартале 2022 года смартфоны могут вырасти в цене на 10%.
Эксперты отмечают, что стоимость гаджетов увеличится из-за нехватки комплектующих и общемировых проблем логистики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru