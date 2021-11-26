Ретейлеры предупредили о росте цен на смартфоны на 15–17%

Цены на смартфоны в России в 2022 году могут увеличиться на 15-17 %. Об этом сообщают «Известия».

В России упали продажи смартфонов

Как рассказал в беседе с изданием вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин, в текущем году смартфоны подорожали в среднем на 34%. Основным драйвером роста стали гаджеты Apple.

В свою очередь, аналитики Mobile Research Group прогнозируют, что уже в первом квартале 2022 года смартфоны могут вырасти в цене на 10%.

Эксперты отмечают, что стоимость гаджетов увеличится из-за нехватки комплектующих и общемировых проблем логистики.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Рост ЦенРоссияСмартфоны
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры