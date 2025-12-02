Россиян предупредили о многочисленном закрытии аптек из-за повышения налогов
Введение с 2026 года новых налоговых правил для малого бизнеса может спровоцировать массовые банкротства аптек по всей России, особенно в небольших городах и сельской местности, сообщает «Фармвестник».
С таким предупреждением выступила Мария Литвинова, исполнительный директор ассоциации «СоюзФарма», объединяющей около 4 тысяч аптечных пунктов в 47 регионах. На заседании Попечительского совета «Опоры России» она заявила, что в настоящее время множество малых аптек по всей стране стоит перед выбором — либо переход на специальный аптечный налоговый режим, либо закрытие. Литвинова указала, что ассоциация будет прилагать все усилия для реализации первого сценария.
Сегодня бизнес обеспокоен не столько повышением НДС на 2 п.п., а самим принципом начисления этого налога, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
