Россия создаст рекордный резерв газа в хранилищах

Компания «Газпром» продолжает закачку топлива в подземные хранилища газа (ПХГ), чтобы восполнить отобранные объемы и создать рекордный оперативный резерв в 72,638 млрд кубометров газа. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

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«Потенциальная максимальная суточная производительность российских ПХГ выводится на беспрецедентный уровень — 847,9 млн куб. м (с учетом ПХГ в Беларуси и Армении — 887,9 млн куб. м)», — подчеркнули в «Газпроме».

Холдинг подчеркнул, что нацелен на обеспечение высокой надежности поставок газа потребителям в России и за рубежом.

Как отметили в компании, согласно анализу фактических погодных условий в России и Европе, в зимний период теперь входит месяц март. В «Газпроме» назвали наличие достаточных запасов топлива в хранилищах и поддержание их высокой производительности к весне одним из основных факторов успешного прохождения сезона пикового спроса.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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