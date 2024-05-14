Россия создаст индустриальные парки в Таджикистане

Российско-таджикский деловой совет (РТДС) и ряд компаний из РФ подпишут соглашения по созданию совместных индустриальных парков в Таджикистане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на РТДС.

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Документы будут подписаны на полях XV Международного экономического форума «Россия-Исламский мир: KazanForum». Соглашения о сотрудничестве заключат РТДС и АО «Химград», АО «Корпорация Развития Среднего Урала» и Ассоциация индустриальных парков РФ.

Договоры призваны содействовать созданию совместных индустриальных парков, «налаживанию эффективной коммуникации между экспертами, представителями деловых кругов», расширению присутствия российского бизнеса в Таджикистане.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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