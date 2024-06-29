Россия работает над возможностью использования карт банков РФ в Танзании
Россия и Танзания работают над использованием российских банковских карт в африканской стране. Об этом заявил посол РФ в Танзании Андрей Аветисян в беседе с ТАСС.
Как отметил дипломат, с увеличением числа российских туристов будет расти и необходимость обеспечить их безналичной оплатой в Танзании.
«Работаем над тем, чтобы у наших туристов появилась возможность расплачиваться российскими картами во время отдыха в Танзании», — указал Аветисян.
Посол добавил, что в африканской стране позитивно относятся к развитию двусторонних торгово-экономических связей с РФ, налаживание межбанковского взаимодействия может поспособствовать расширению сотрудничества государств.
Между тем в Азербайджане начали работать карты российской платежной системы «Мир».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru