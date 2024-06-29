Россия работает над возможностью использования карт банков РФ в Танзании

Россия и Танзания работают над использованием российских банковских карт в африканской стране. Об этом заявил посол РФ в Танзании Андрей Аветисян в беседе с ТАСС.

Как отметил дипломат, с увеличением числа российских туристов будет расти и необходимость обеспечить их безналичной оплатой в Танзании.

«Работаем над тем, чтобы у наших туристов появилась возможность расплачиваться российскими картами во время отдыха в Танзании», — указал Аветисян.

Посол добавил, что в африканской стране позитивно относятся к развитию двусторонних торгово-экономических связей с РФ, налаживание межбанковского взаимодействия может поспособствовать расширению сотрудничества государств.

Между тем в Азербайджане начали работать карты российской платежной системы «Мир».

