В Азербайджане заработали карты «Мир»
6 июня 202418:27
В Азербайджане уже работают карты «Мир». О этом сообщил журналистам на полях ПМЭФ замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
По его словам, уже можно снимать манаты с карты «Мир» в банкоматах ВТБ. Об этом замминистра сообщил в ходе выступления на сессии «Россия - Азербайджан».
В конце апреля глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что в Узбекистане с 2022 года есть проблемы с работой российской платёжной системы «Мир». По его словам, это связано с введёнными против России санкциями, представляющими определённые риски для узбекских банков.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru