Россия отказалась от доли в компании-производителе «Ессентуков»

Компании КМКР принадлежало 25% «Холдинга Аква», а другие 75% были у ООО «Аква Инвестиции», уточняется в материале.

После сделки ООО «Аква Инвестиции» стало единственным владельцем «Холдинг Аква». Сумма сделки и другие подробности не уточняются. В «Холдинге Аква» также отметили, что планируют продолжать сотрудничество с КМКР.

Ранее стало известно, что производитель макарон АО «Макфа» и связанные с ней компании полностью перешли в собственность государства РФ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

