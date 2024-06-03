Россия отказалась от доли в компании-производителе «Ессентуков»
Государство в лице компании АО «Кавминкурортресурсы» (КМКР) вышло из числа владельцев компании «Холдинг Аква», которая производит минеральную воду «Ессентуки» и «Нарзан». Об этом сообщил РБК.
Компании КМКР принадлежало 25% «Холдинга Аква», а другие 75% были у ООО «Аква Инвестиции», уточняется в материале.
После сделки ООО «Аква Инвестиции» стало единственным владельцем «Холдинг Аква». Сумма сделки и другие подробности не уточняются. В «Холдинге Аква» также отметили, что планируют продолжать сотрудничество с КМКР.
Ранее стало известно, что производитель макарон АО «Макфа» и связанные с ней компании полностью перешли в собственность государства РФ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru