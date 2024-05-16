Акции Климовского патронного завода передали в госсобственность

Жуковский районный суд Калужской области передал в собственность государства акции Климовского специализированного патронного завода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные учреждения.

Заявление об изъятии акций предприятия у частных владельцев подал заместитель генерального прокурора РФ.

«Суд удовлетворил иск... и обратил в собственность государства акции Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ)», — указали в учреждении.

Ответчиками по делу проходили владельцы акций КСПЗ Hammond Directors LTD, Хорхе Портилья-Сумин, Михаил Гимбатов, Светлана Косорукова, Игорь Пивоваров, Марина Сахарова, Максим Черных, Елена Прудис. Они не согласились с решением судьи и обжаловали его.

Как сообщает РБК, одним из акционеров завода является госкорпорация «Ростех», она владеет 36% акций. В организации удовлетворены решением суда. Представитель госкорпорации отметил, что частные собственники, владевшие мажоритарным пакетом КСПЗ, «выкачивали из завода деньги, практически не вкладываясь в модернизацию и развитие инфраструктуры».

«Подобные истории — с халатным отношением к своим обязанностям — необходимо жестко купировать, что государство и делает», — подчеркнули в «Ростехе».

Ранее в собственность государства передали производителя вина «Кубань-Вино», решение было принято по иску Генпрокуратуры, напоминает RT.

