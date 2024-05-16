Акции Климовского патронного завода передали в госсобственность
Жуковский районный суд Калужской области передал в собственность государства акции Климовского специализированного патронного завода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные учреждения.
Заявление об изъятии акций предприятия у частных владельцев подал заместитель генерального прокурора РФ.
«Суд удовлетворил иск... и обратил в собственность государства акции Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ)», — указали в учреждении.
Ответчиками по делу проходили владельцы акций КСПЗ Hammond Directors LTD, Хорхе Портилья-Сумин, Михаил Гимбатов, Светлана Косорукова, Игорь Пивоваров, Марина Сахарова, Максим Черных, Елена Прудис. Они не согласились с решением судьи и обжаловали его.
Как сообщает РБК, одним из акционеров завода является госкорпорация «Ростех», она владеет 36% акций. В организации удовлетворены решением суда. Представитель госкорпорации отметил, что частные собственники, владевшие мажоритарным пакетом КСПЗ, «выкачивали из завода деньги, практически не вкладываясь в модернизацию и развитие инфраструктуры».
«Подобные истории — с халатным отношением к своим обязанностям — необходимо жестко купировать, что государство и делает», — подчеркнули в «Ростехе».
Ранее в собственность государства передали производителя вина «Кубань-Вино», решение было принято по иску Генпрокуратуры, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Си Цзиньпин назвал переговоры с Путиным откровенными и дружескими
- ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Ленинском районе Крыма
- В Сербии мужчину задержали за угрозы президенту Вучичу
- Акции Климовского патронного завода передали в госсобственность
- Шойгу заявил, что главной задачей на его новом посту остается СВО
- Минобрнауки: Дипломы бакалавриата не обесценятся после его упразднения
- СМИ: Сергей Шнуров задолжал налоговой более 4,5 млн рублей
- СМИ: ФСБ обсуждает с Минцифры ужесточение порядка продажи сим-карт россиянам
- Глава Севастополя заявил о повреждении домов и машины осколками сбитых ATACMS
- Новая Зеландия ввела санкции против 28 граждан и 14 компаний из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru