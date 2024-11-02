Российский топ-менеджмент выкупил активы Jaguar Land Rover
Компания российских топ-менеджеров выкупила активы концерна Jaguar Land Rover (Великобритания) в России. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.
ООО «ВСКД Моторс» стало новым собственником активов. Его совладельцы — гендиректор Вячеслав Кузяков и топ-менеджеры Екатерина Шаталова, Сергей Скоробогатько и Дмитрий Овчаров. Они работают в ООО «ЯгуарЛенд Ровер» с 2010-х годов. Сделка была закрыта в конце октября 2024 года.
Российское представительство компании ранее принадлежало Jaguar Land Rover Automotive Plc. (Великобритания). Корпорация занималась поставками, продажей и обслуживанием автомобилей марок Jaguar и Land Rover.
Ранее Московский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры России о взыскании активов автодилера «Рольф» в пользу государства. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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