Российский топ-менеджмент выкупил активы Jaguar Land Rover

ООО «ВСКД Моторс» стало новым собственником активов. Его совладельцы — гендиректор Вячеслав Кузяков и топ-менеджеры Екатерина Шаталова, Сергей Скоробогатько и Дмитрий Овчаров. Они работают в ООО «ЯгуарЛенд Ровер» с 2010-х годов. Сделка была закрыта в конце октября 2024 года.

Российское представительство компании ранее принадлежало Jaguar Land Rover Automotive Plc. (Великобритания). Корпорация занималась поставками, продажей и обслуживанием автомобилей марок Jaguar и Land Rover.

Ранее Московский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры России о взыскании активов автодилера «Рольф» в пользу государства. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

