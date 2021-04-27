Российский «Мир» подключат к Apple Pay в ближайшие часы

В настоящее время пользователи карты «Мир» могут произвести оплату с помощью приложений Mir Pay и Samsung Pay, которые работают на смартфонах с операционной системе Android. С 27 апреля воспользоваться функционалом планируют ВТБ, ПСБ, «Открытие», Росбанк, РСХБ и УБРиР.

Ранее Центробанк принял решение о переносе всех пенсионных отчислений на карту «Мир» – для этого каждому пенсионеру требовалось открыть счет в платежной системе и привязать его к карте. Из-за пандемии сроки введения всеобщего получения пенсий на карту несколько раз сдвигались.

