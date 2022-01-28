В Госдуме назвали условия введения четырехдневки в России
Россияне должны меньше работать и больше получать, однако повсеместное сокращение рабочей недели произойдет нескоро, сказал НСН Ярослав Нилов.
Переход в России к четырехдневной рабочей неделе должен быть эволюционным, а не революционным, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю не должен означать для россиян потерю в деньгах. По его мнению, на удаленке не обязательно работать пять дней в неделю.
«Мы действительно должны стремиться к тому, чтобы люди меньше работали и при этом больше получали, и работодателю тоже это было выгодно. Это главная сбалансированная формула, к которой надо стремиться. Повсеместно – это не формула сегодняшнего или завтрашнего дня, но частично это уже реализовано. При этом не должно быть никакого радикализма и революционных подходов, все должно идти только эволюционно и спокойно, с пониманием специфики. Ничего искусственно навязывать не надо», - сказал Нилов.
По его словам, удаленка, появившаяся во время пандемии, позволила людям перейти на четырех- и даже на трехдневную рабочую неделю.
«Мы уже частично перешли к четырехдневной рабочей неделе из-за пандемии и появления новых, гибких форм занятости. Использование дистанционных и смешанных форм занятости уже подтолкнуло к тому, что для ряда сотрудников сегодня существует четырехдневная рабочая неделя, а для кого-то и трехдневная. То, что в офисе было бы сделано за пять дней, в домашних условиях или на даче может быть сделано за три. Работодателю это тоже выгодно, есть определенная экономия. Многие уже отказались от рабочих мест и от аренды офисов, сократили штат и перешли на привлечение самозанятых и фрилансеров», - отметил парламентарий.
При этом Нилов подчеркнул, что сокращение рабочей недели должно быть выгодно и для работодателей, иначе это может привести к краху бизнеса и безработице.
«Сейчас действительно общая задача, с учетом новых технологий, возможностей, оптимизации процессов, добиваться того, чтобы люди меньше работали и при этом ни в коем случае не теряли в зарплате. Но одновременно надо, чтобы и производительность труда не падала, иначе работодателям это будет не выгодно, им придется либо повышать цены, либо закрывать бизнес, что приведет к безработице. Поэтому нельзя нарушать существующий баланс, все должно происходить эволюционным путем», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб говорила НСН, что в России пора вводить эксперимент по сокращению рабочей недели, но на четырехдневку переходить пока рано.
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