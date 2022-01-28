В Госдуме назвали условия введения четырехдневки в России

Переход в России к четырехдневной рабочей неделе должен быть эволюционным, а не революционным, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю не должен означать для россиян потерю в деньгах. По его мнению, на удаленке не обязательно работать пять дней в неделю.