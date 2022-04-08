Российские пивовары попросили о господдержке для замещения импорта хмеля
Российские пивовары просят власти разработать программу господдержки для производителей хмеля из-за возможных перебоев с поставками этой культуры. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо председателя совета Союза российских пивоваров Даниила Бримана главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву.
Предполагается, что поддержка со стороны государства позволит понизить зависимость пивоваренной отрасли от сырья из-за рубежа. Как отмечается в письме, российские производители пива используют около 7–7,5 тысяч тонн хмеля в год; только 2% из них производится в России, остальное сырье привозят из Германии, Чехии и США.
Сейчас большинство отечественных крупных и средних компаний обеспечены хмелем на несколько месяцев, но при длительном отсутствии поставок многих производителей ожидают серьезные проблемы.
Согласно оценкам Ассоциации хмелеводов России, на увеличение производства хмеля до 1 тысяч тонн к 2030 году потребуется направлять более 500 млн рублей в год на протяжении трех-пяти лет. Как отмечает Бриман, затраты окупятся: хмель — высокорентабельная и востребованная культура, пивовары закупают ее на $60–65 млн в год.
По словам председателя совета Союза пивоваров, на поддержку хмелеводства можно направлять часть акциза с производства пива. При достаточном содействии Россия может начать выращивать до 80% хмеля самых распространенных сортов, используемого пивоварами.
Минсельхоз заявил о планируемом рассмотрении обращения Бримана. В ведомстве отметили, что уже сейчас производителям хмеля возмещают часть затрат на закладку, уход за насаждениями. Кроме того, компании могут привлекать льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты.
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