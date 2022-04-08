Российские пивовары попросили о господдержке для замещения импорта хмеля

Предполагается, что поддержка со стороны государства позволит понизить зависимость пивоваренной отрасли от сырья из-за рубежа. Как отмечается в письме, российские производители пива используют около 7–7,5 тысяч тонн хмеля в год; только 2% из них производится в России, остальное сырье привозят из Германии, Чехии и США.

Сейчас большинство отечественных крупных и средних компаний обеспечены хмелем на несколько месяцев, но при длительном отсутствии поставок многих производителей ожидают серьезные проблемы.

Согласно оценкам Ассоциации хмелеводов России, на увеличение производства хмеля до 1 тысяч тонн к 2030 году потребуется направлять более 500 млн рублей в год на протяжении трех-пяти лет. Как отмечает Бриман, затраты окупятся: хмель — высокорентабельная и востребованная культура, пивовары закупают ее на $60–65 млн в год.

По словам председателя совета Союза пивоваров, на поддержку хмелеводства можно направлять часть акциза с производства пива. При достаточном содействии Россия может начать выращивать до 80% хмеля самых распространенных сортов, используемого пивоварами.

Минсельхоз заявил о планируемом рассмотрении обращения Бримана. В ведомстве отметили, что уже сейчас производителям хмеля возмещают часть затрат на закладку, уход за насаждениями. Кроме того, компании могут привлекать льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты.

