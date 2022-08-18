Российские магазины задумались о продаже просроченных продуктов для удобрений

Так, продажу просрочки могут начать в одной из крупнейших сетей магазинов — «Магнит» (почти 27 тысяч магазинов). Издание, ссылаясь на документы компании по управлению устойчивым развитием, отмечает, что ретейлер намерен снизить вдвое объем отправляемых на полигоны пищевых отходов к 2025 году. Сеть планирует не только продавать просроченные продукты контрагентам, но и оптимизировать закупки у поставщиков и передавать продукты на переработку.

«Компания намерена протестировать реализацию продуктов питания, пришедших в негодность — они испорчены или их срок годности истек, тем компаниям, которые производят корма и удобрения. Пилот проведут в рамках действующего законодательства. Мы планируем определить товары, которые утратили потребительские свойства, но представляют ценность для специализированных переработчиков», — отметили в «Магните».

Ретейлер находится в поиске интересантов и прорабатывает механизм работы проекта.

Как отметил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев, сейчас законодательство запрещает продавать просроченные продукты питания. Однако, подтвердив безопасность товаров, торговые сети смогут заключить с партнерами договор об утилизации продукции или ее уничтожении, отмечает телеканал «360».

