Российские магазины начинают акцию «Черная пятница»
Российские ритейлеры приступают к продаже товаров со скидками в рамках одной из крупнейших распродаж года - «Черной пятницы-2020», сообщает РИА Новости со ссылкой на продавцов.
В этом году акция будет проводиться уже в восьмой раз. Ряд ритейлеров запустили распродажи раньше 27 ноября. Традиционно в распродаже будут участвовать более 200 российских сетей, магазинов и онлайн-площадок.
В этом году в «Черной пятнице» примут участие больше продавцов из-за их массового перехода в онлайн-формат на фоне эпидемии коронавируса. В этот раз в продаже впервые появятся ювелирные изделия и лекарства, реализацию которых онлайн легализовали.
По предварительным данным, оборот реализованных по итогам распродажи товаров составит около 30 миллиардов рублей, а количество онлайн-покупателей в 2020 году - 3 миллиона человек.
Прежде, чем совершать покупки, надо четко понимать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Об этом в интервью НСН напомнил финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев.
«Это маркетинговая уловка, безусловно. Есть законы сохранения, поэтому невозможно продавать дешевле, чем оно стоит. Часто перед "черной пятницей" бывает белый четверг, когда цены повышают, а потом делают вид, что их снижают. Это способ поднять ажиотаж», - уверен эксперт.
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