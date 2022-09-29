Российские магазины Lego откроются под названием «Мир кубиков»

По словам топ-менеджера, первые магазины «Мир кубиков» откроются 29 сентября московских ТРЦ «Атриум» и «Авиапарк», а также в ТРЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге. Всего под новым брендом откроют 60 магазинов более чем в 20 городах страны, площадки планируют обновить до конца октября.

Как отметил Смыков, в новых магазинах будут представлены конструкторы и аксессуары Lego и других производителей. Планируется, что в дальнейшем «Мир кубиков» добавит в ассортимент развивающие игрушки и запустит собственную торговую марку.

В июле производитель конструкторов Lego заявил об окончательном уходе из России. Продукция известного бренда будет ввозиться в рамках программы параллельного импорта.

