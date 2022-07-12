Lego решила закрыть бизнес в России
Датский производитель детских конструкторов Lego Group решил свернуть свой бизнес в России, пишет Forbes.
По словам главы российского подразделения компании Евгения Чихачева, в первую очередь речь идёт о прекращении сотрудничества с Inventive Retail Group, которая управляла российскими магазинами бренда.
«Учитывая продолжающиеся существенные нарушения операционной среды, мы приняли решение прекратить коммерческую деятельность в России на неопределенный срок»,— уточнил он.
Чихачев добавил, что уже были сокращены 70 сотрудников московского подразделения Lego.
Ранее в марте Lego Group объявила о приостановке поставок в Россию, так как «на фоне обострения мировой обстановки» возникли сложности при доставке продукции в российские магазины, сообщает RT.
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