Lego решила закрыть бизнес в России

По словам главы российского подразделения компании Евгения Чихачева, в первую очередь речь идёт о прекращении сотрудничества с Inventive Retail Group, которая управляла российскими магазинами бренда.

«Учитывая продолжающиеся существенные нарушения операционной среды, мы приняли решение прекратить коммерческую деятельность в России на неопределенный срок»,— уточнил он.

Чихачев добавил, что уже были сокращены 70 сотрудников московского подразделения Lego.

Ранее в марте Lego Group объявила о приостановке поставок в Россию, так как «на фоне обострения мировой обстановки» возникли сложности при доставке продукции в российские магазины, сообщает RT.

