Российские авиаперевозчики предупредили о проблемах с ремонтом двигателей для SSJ-100

Двигатели SaM146 для SSJ-100 производит компания PowerJet — совместное предприятие французской Safran Aircraft Engines и «дочки» Объединенной двигателестроительной компании (ОДК, входит в «Ростех») «ОДК-Сатурн». Одни части мотора производят и ремонтируют в РФ, другие — во Франции. Из-за санкций против России PowerJet запретила «ОДК-Сатурн» отгружать отечественным компаниям любую продукцию, из-за чего предприятие отказывается принимать моторы на ремонт.

Как отметил Лапин, у «Ираэро» семь самолетов с такими двигателями, при этом не хватает уже четырех моторов. Кроме того, компания не может забрать со склада оплаченные запчасти.

Еще в трех использующих SSJ-100 компаниях так же сообщили о проблемах с обслуживанием двигателей для самолетов. Как отметил менеджер одного из перевозчиков, компании придется остановить полеты на SSJ-100 уже осенью, если ситуация не улучшится. В еще двух компаниях пожаловались, что не могут забрать двигатели после ремонта во Франции.

Гендиректор «Ираэро» предлагает передать все полномочия по ремонту двигателей и отгрузке запчастей ОДК. Как заявили в Минпромторге в ответ на запрос, ОДК делает все необходимое, чтобы обеспечить техподдержку, ремонт, поставки запчастей и услуг для всех производимых компанией двигателей.

