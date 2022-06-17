Российская «дочка» Google подала заявление о банкротстве
Российская дочерняя компания корпорации Google ООО «Гугл» подала иск о банкротстве. Заявление размещено в картотеке Арбитражного суда Москвы.
Отмечается, что дело рассматривается в первой инстанции.
Как пишет Forbes, в апреле и мае суд арестовал активы и имущество ООО «Гугл» на сумму 1,5 млрд рублей по нескольким искам от телеканалов Russia Today, НТВ и «ГПМ Развлекательное Телевидение» из-за ограничения доступа к их аккаунтам на YouTube.
В мае «дочка» Google заявила о намерении инициировать процедуру банкротства: как объяснили в компании, из-за ареста счетов организация не может выплачивать заработную плату и выходные пособия, пишет Ura.ru.
Накануне корпорацию Google оштрафовали на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать личные данные пользователей из РФ, напоминает РИА ФАН.
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