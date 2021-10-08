Центробанк ужесточает контроль за переводами с карты на карту

Центральный банк озаботился нелегальными переводами с карты на карту для незаконного обналичивания и намерен ужесточить контроль за такими операциями. При этом сами представители банковского сообщества говорят, что официально регулятор пока только проводит опрос рынка, но в неофициальных беседах рекомендует уменьшить объем таких платежей.

Как сообщает «Коммерсант», до 18 октября участники платежного рынка должны предоставить в ЦБ данные по выявлению ими так называемых дропперских операций. Дропперы - лица, через счета которых группировки кибермошенников выводят средства.

Центробанк, в частности, требует указать ограничения и лимиты по переводам с карты на карту, количество и объем переводов с использованием карты одним плательщиком и перечислить способы выявления дропперов. Кроме того, Центробанк запросил реестр операций, в том числе отмененных и заблокированных, а также сведения о сумме комиссий по ним.

При этом в ЦБ подчёркивают, что стремятся только усовершенствовать систему, а не сократить объемы таких транзакций. По оценке экспертов, Центробанку проще контролировать движение денег через Систему быстрых платежей, поскольку таком случае имеются сведения о номере телефона и устройстве клиента. В случае нарушения ЦБ полностью заблокирует аккаунт в СБП, а не одну карту, как делают банки.

