Россельхознадзор выявил многочисленные нарушения в магазинах сети «Светофор»
В январе 2025 года Россельхознадзор выявил ряд серьезных нарушений при реализации продуктов в магазинах сети «Светофор» в нескольких регионах России. Территориальные управления ведомства провели проверки в рамках федерального государственного ветеринарного контроля.
Нарушения касаются животных продуктов и включают отсутствие необходимой товаросопроводительной документации, нарушение сроков годности, несанкционированные разморозки продукции, нарушения температурного режима хранения, а также отсутствие или повреждение упаковки.
В Ростовской области было зафиксировано 91 нарушение в 60 торговых точках сети. Продукция животного происхождения поступала без ветеринарных документов, подтверждающих безопасность. Дополнительные нарушения были выявлены в магазинах сети в Московской области, а также в Новгородской и Вологодской областях.
По фактам нарушений выданы предостережения. Материалы направлены в прокуратуру для согласования внеплановых проверок, а также в Роспотребнадзор для дальнейших действий, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru