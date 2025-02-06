Россельхознадзор выявил многочисленные нарушения в магазинах сети «Светофор»

В январе 2025 года Россельхознадзор выявил ряд серьезных нарушений при реализации продуктов в магазинах сети «Светофор» в нескольких регионах России. Территориальные управления ведомства провели проверки в рамках федерального государственного ветеринарного контроля.

Нарушения касаются животных продуктов и включают отсутствие необходимой товаросопроводительной документации, нарушение сроков годности, несанкционированные разморозки продукции, нарушения температурного режима хранения, а также отсутствие или повреждение упаковки.