«Роснефть» и BP открыли крупное газовое месторождение на Таймыре

Совместное предприятие «Роснефти» и британской BP «Ермак нефтегаз» открыло новое крупное газоконденсатное месторождение на Таймыре, сообщают «Ведомости».

Роснефть открыла новое уникальное месторождение нефти в Арктике

Это подтвердила Госкомиссия по запасам полезных ископаемых. Месторождение было открыто в результате бурения поисковой скважины №1 на Верхнекубинском участке недр, лицензией на который владеет «Ермак нефтегаз».

Запасы нового месторождения оцениваются в 384 млрд куб. м газа.

В конце 2020 года «Роснефть» открыла на Западно-Иркинском участке Таймыра новое уникальное месторождение с запасами нефти 0,5 млрд тонн.

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