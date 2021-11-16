«Роснефть» и BP открыли крупное газовое месторождение на Таймыре
Совместное предприятие «Роснефти» и британской BP «Ермак нефтегаз» открыло новое крупное газоконденсатное месторождение на Таймыре, сообщают «Ведомости».
Это подтвердила Госкомиссия по запасам полезных ископаемых. Месторождение было открыто в результате бурения поисковой скважины №1 на Верхнекубинском участке недр, лицензией на который владеет «Ермак нефтегаз».
Запасы нового месторождения оцениваются в 384 млрд куб. м газа.
В конце 2020 года «Роснефть» открыла на Западно-Иркинском участке Таймыра новое уникальное месторождение с запасами нефти 0,5 млрд тонн.
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