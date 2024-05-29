«Роснано» снова предупредило о риске банкротства

«Роснано» предупредило о возможном банкротстве без государственной помощи. В отчете компании говорится, что, несмотря на улучшение финансового положения, текущих активов может не хватить для выполнения обязательств перед кредиторами, сообщает «Интерфакс».

Из отчета следует, что вероятность банкротства еще больше увеличится в случае отсутствия решения о предоставлении ликвидности для выполнения обязательств перед кредиторами. Если же финансирование будет получено в нужном объеме, компания сможет продолжить свою деятельность.