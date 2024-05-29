«Роснано» снова предупредило о риске банкротства

«Роснано» предупредило о возможном банкротстве без государственной помощи. В отчете компании говорится, что, несмотря на улучшение финансового положения, текущих активов может не хватить для выполнения обязательств перед кредиторами, сообщает «Интерфакс».

Из отчета следует, что вероятность банкротства еще больше увеличится в случае отсутствия решения о предоставлении ликвидности для выполнения обязательств перед кредиторами. Если же финансирование будет получено в нужном объеме, компания сможет продолжить свою деятельность.

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«Роснано» достигло соглашений с банками-кредиторами, удовлетворяющих все стороны. Сейчас компания ведет переговоры с правительством о предоставлении дополнительных средств. Однако точные сроки и суммы пока не известны, что создает «опасную неопределенность», подчеркивают в компании.

В октябре прошлого года «Роснано» уже оказывалось на грани банкротства. Компания надеется, что с государственной поддержкой долг будет погашен и это позволит продолжить работу в соответствии с утвержденной стратегией до 2030 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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