Росимущество продало «Росспиртпром» за 8,29 млрд рублей
Росимущество со второй попытки продало на аукционе 100% акций «Росспиртпрома», активы купило ООО «Бизнес-альянс» за 8,289 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт торгов госимущества ГИС «Торги».
Начальная цена акций составляла 10,61 млрд рублей. Заявки на участие в аукционе можно было подать до 10 апреля. Первоначально торги были запланированы на 24 января. Однако 17 января аукцион отменили из-за отсутствия заявок.
Пакет акций «Росспиртпрома» входит в программу приватизации федерального имущества в 2022-2024 годах.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ, бенефициар «Бизнес-Альянса» — предприниматель Владимир Акаев, который известен по работе в девелопменте, финансовом секторе, АПК. До 2018 года бизнесмен владел птицеводческими компаниями «Здоровая ферма» и «Здоровая ферма. Деликатесы».
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