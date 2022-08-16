Росфинмониторинг предложил ужесточить правила переводов без открытия счета

По данным издания, ведомство подготовило соответствующий законопроект. Как сообщили в Центробанке, регулятор получил документ, «инициатива прорабатывается». По мнению вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, законопроект «предварительно порождает массу вопросов и неудобств», пишет Ura.ru.

На рынке не считают оправданным введение столь низкого порога для переводов. В частности, такое мнение высказали в Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД). Глава организации Виктор Достов назвал оптимальным решением ограничить переводы без открытия счета после упрощенной идентификации до 600 тысяч рублей. Это позволит сохранить финансовую доступность для клиентов без необходимости проходить идентификацию с явкой в офис банка.

Росфинмониторинг не прокомментировал свою инициативу.

