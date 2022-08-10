ЦБ не поддержал идею «заморозки» переводов свыше 10 тысяч рублей

Центральный банк не поддержал идею «заморозки» переводов свыше 10 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК.

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Ранее подобную инициативу обсуждали на заседании Экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг при ЦБ. Предполагается, что для «разморозки» перевода с банковского счета или получения кредита клиенту необходимо будет ввести дополнительную идентификацию или ПИН-код. Новая мера призвана помочь в борьбе с мошенниками.

По данным РБК, регулятор не выразил поддержку данной инициативе. В ЦБ отметили, что для защиты от мошенников необходимо ввести возможность отмены перевода в течение двух дней.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:Центробанк
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