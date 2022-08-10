ЦБ не поддержал идею «заморозки» переводов свыше 10 тысяч рублей
Центральный банк не поддержал идею «заморозки» переводов свыше 10 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК.
Ранее подобную инициативу обсуждали на заседании Экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг при ЦБ. Предполагается, что для «разморозки» перевода с банковского счета или получения кредита клиенту необходимо будет ввести дополнительную идентификацию или ПИН-код. Новая мера призвана помочь в борьбе с мошенниками.
По данным РБК, регулятор не выразил поддержку данной инициативе. В ЦБ отметили, что для защиты от мошенников необходимо ввести возможность отмены перевода в течение двух дней.
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