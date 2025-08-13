Росэлторг запустил сеть офисов бесплатной поддержки для поставщиков
Предприниматели получат доступ к полноценным консультационным центрам, которые обеспечат им необходимую помощь для успешного участия в государственных закупках. Эта услуга будет бесплатной, сообщили в компании.
Росэлторг.Бизнес Офисы расположены по всей стране. В каждом представительстве работают эксперты, которые не только проведут персональные встречи и помогут с поиском нужных электронных торгов, но и будут сопровождать клиентов на каждом этапе проведения сделок. Они предоставляют консультации, объясняют нюансы законодательства в сфере закупок и могут дать рекомендации, как оптимизировать процесс участия в торгах. Для удобства клиентам доступны онлайн-запись и дистанционная поддержка.
Электронная площадка Росэлторг — это федеральный оператор онлайн-торгов для государственных заказчиков, а также госкомпаний и коммерческих предприятий. Объём торгов на площадке превысил 52 триллиона рублей, а ежемесячно сайтом пользуются более 1,5 миллионов пользователей со всей России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минцифры назвало условие для разблокировки звонков в Telegram и WhatsApp
- Роскомнадзор заявил о частичном ограничении звонков в Telegram и WhatsApp
- Доход музыкальных стримингов в России вырос в полтора раза
- Вучич заявил, что более не намерен баллотироваться на пост президента Сербии
- В Брянской облдуме нашли способ искоренить увлечение россиян эзотерикой
- Родители призвали сделать домашние задания более креативными
- Цены на квартиры выросли до 30%, несмотря на падение спроса
- СВР: Еврокомиссия желает смены власти в Венгрии
- Юристы объяснили музыкантам, как защититься от искусственного интеллекта
- Политолог Блохин: На Аляске Трамп и Путин обсудят снятие санкций с РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru