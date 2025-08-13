Росэлторг запустил сеть офисов бесплатной поддержки для поставщиков

Предприниматели получат доступ к полноценным консультационным центрам, которые обеспечат им необходимую помощь для успешного участия в государственных закупках. Эта услуга будет бесплатной, сообщили в компании.

Росэлторг.Бизнес Офисы расположены по всей стране. В каждом представительстве работают эксперты, которые не только проведут персональные встречи и помогут с поиском нужных электронных торгов, но и будут сопровождать клиентов на каждом этапе проведения сделок. Они предоставляют консультации, объясняют нюансы законодательства в сфере закупок и могут дать рекомендации, как оптимизировать процесс участия в торгах. Для удобства клиентам доступны онлайн-запись и дистанционная поддержка.

Электронная площадка Росэлторг — это федеральный оператор онлайн-торгов для государственных заказчиков, а также госкомпаний и коммерческих предприятий. Объём торгов на площадке превысил 52 триллиона рублей, а ежемесячно сайтом пользуются более 1,5 миллионов пользователей со всей России.

