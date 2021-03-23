РФПИ стал инвестором Telegram

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и два фонда из Абуд -Даби инвестировали в Telegram Павла Дурова $150 миллионов. Об этом пишет РИА «Новости».

Представитель РФПИ рассказал, что фонд вложился в акции компании Дурова совместно с Mubadala Investment Company.

Исполнительный директор Abu Dhabi Catalyst Partners Джеймс Манс добавил, что ежемесячная аудитория Telegram за последние семь лет выросла до 500 миллионов активных пользователей. По его словам, такая динамика указывает на «непоколебимую приверженность руководства созданию конфиденциальной и удобной платформы».

РФПИ договорился о производстве «Спутника V» в Индии

РФПИ является основным и исключительным посредником по вопросам экспорта и зарубежного производства российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Фонд основан правительством РФ в 2011 году. Под его управлением находится $10 млрд инвестиционного капитала.



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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ИнвестицииПавел ДуровTelegram
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