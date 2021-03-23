РФПИ стал инвестором Telegram
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и два фонда из Абуд -Даби инвестировали в Telegram Павла Дурова $150 миллионов. Об этом пишет РИА «Новости».
Представитель РФПИ рассказал, что фонд вложился в акции компании Дурова совместно с Mubadala Investment Company.
Исполнительный директор Abu Dhabi Catalyst Partners Джеймс Манс добавил, что ежемесячная аудитория Telegram за последние семь лет выросла до 500 миллионов активных пользователей. По его словам, такая динамика указывает на «непоколебимую приверженность руководства созданию конфиденциальной и удобной платформы».
РФПИ является основным и исключительным посредником по вопросам экспорта и зарубежного производства российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Фонд основан правительством РФ в 2011 году. Под его управлением находится $10 млрд инвестиционного капитала.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 457 / сут.
Умерли
95 818+427 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+10 860 / сут.
- СМИ: американская база подверглась обстрелу в Сирии
- Картину Бэнкси о врачах продали за рекордную сумму
- Дегтярев осудил предложение убрать Хабаровск с банкноты в 5000 рублей
- РФПИ стал инвестором Telegram
- Путин поговорил с Токаевым об использовании «Спутника V» в Казахстане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru