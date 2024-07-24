РФПИ: Российский электрокар «Атом» хотят продавать в Китае

Разрабатывающая российский электромобиль «Атом» компания «Кама» рассказала о привлечении китайских инвесторов в проект. Там также заявили о возможной локализации производства в КНР, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), пишет «Газета.Ru».

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В материале уточняется, что между АО «Кама», РФПИ и международной корпорацией XY Group было заключено соответствующее соглашение.

В материале уточняется, что в мае 2024 года РФПИ открыл представительство в Харбине. Партнерство предусматривает возможность продвижения электромобиля «Атом» на китайском рынке, а также поиск площадок для локализации производства «Атома» в Харбине.

Помимо этого, компании планируют создать совместный центр исследований и разработок в Китае.

Ранее сообщалось, что производство отечественных электромобилей «Атом» начнется в июле 2025 года, помимо базовой версии автомобиля будут доступны также модели для такси и каршеринга, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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