Ретейлеры заявили о риске сокращения товаров из-за мусорной реформы

Члены Ассоциации компаний розничной торговли заявили, что из-за мусорной реформы производители могут уйти в «серую» зону. По их прогнозам, это может привести к пустым полкам в магазинах, сообщило РБК.

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Ранее Минприроды подготовило законопроект, согласно которому производители будут нести ответственность за утилизацию товаров и их упаковки. Ретейлеров не устраивает запрет на продажу товаров, не включенных в реестр в рамках системы учета доходов.

Руководители ассоциации направили письмо о несогласии с требованиями проекта главе Минприроды Александру Козлову. По мнению компаний, пострадать может даже ассортимент в интернет-магазинах. В свою очередь, оператор реестра отходов заявил, что никаких рисков пустых полок нет.

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ФОТО: Константин Иванов
ТЕГИ:РеформаМинприродыМагазины
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