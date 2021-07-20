Ретейлеры заявили о риске сокращения товаров из-за мусорной реформы
Члены Ассоциации компаний розничной торговли заявили, что из-за мусорной реформы производители могут уйти в «серую» зону. По их прогнозам, это может привести к пустым полкам в магазинах, сообщило РБК.
Ранее Минприроды подготовило законопроект, согласно которому производители будут нести ответственность за утилизацию товаров и их упаковки. Ретейлеров не устраивает запрет на продажу товаров, не включенных в реестр в рамках системы учета доходов.
Руководители ассоциации направили письмо о несогласии с требованиями проекта главе Минприроды Александру Козлову. По мнению компаний, пострадать может даже ассортимент в интернет-магазинах. В свою очередь, оператор реестра отходов заявил, что никаких рисков пустых полок нет.
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