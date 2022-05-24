Ретейлеры Apple закрыли часть российских магазинов
Сеть re:Store, реализующая продукцию компании Apple, закрыла часть магазинов в нескольких городах России на фоне низкого спроса и дефицита товаров. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Как отмечает издание, работу временно прекратили восемь торговых точек в Москве, четыре магазина в Санкт-Петербурге, по одному в Казани, Краснодаре и Челябинске, ряд магазинов в других городах. Всего было закрыто 87 точек re:Store, их список представлен на сайте компании.
По данным источника «Коммерсанта», закрытие магазинов — временная мера, их работу планируют возобновить через три месяца. Ожидается, что компания за это время решит проблемы с поставками товаров. Однако, если сети не удастся договориться об арендных каникулах с владельцами помещений, ряд торговых точек закроется окончательно, пишет РИА ФАН.
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