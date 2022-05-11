Apple прекратит выпуск плееров iPod
Корпорация Apple прекратит выпуск музыкальных плееров iPod. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте компании.
«Появившись более 20 лет назад, iPod покорил пользователей по всему миру возможностью взять свою музыку с собой в дорогу. Сегодня эта возможность интегрирована во всю линейку продуктов Apple», — отмечается в заявлении американской корпорации.
Плееры iPod можно будет купить на сайте или в официальных магазинах Apple, пока гаджет есть в наличии, пишет РИА ФАН.
Ранее стало известно, что в России стартовали неофициальные продажи нового смартфона iPhone SE 2022 года, пишут Известия. При этом Apple официально прекратила поставки техники в РФ. По данным экспертов, новинки могли попасть в страну по так называемым серым схемам.
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