Apple прекратит выпуск плееров iPod

«Появившись более 20 лет назад, iPod покорил пользователей по всему миру возможностью взять свою музыку с собой в дорогу. Сегодня эта возможность интегрирована во всю линейку продуктов Apple», — отмечается в заявлении американской корпорации.

Плееры iPod можно будет купить на сайте или в официальных магазинах Apple, пока гаджет есть в наличии, пишет РИА ФАН.

Ранее стало известно, что в России стартовали неофициальные продажи нового смартфона iPhone SE 2022 года, пишут Известия. При этом Apple официально прекратила поставки техники в РФ. По данным экспертов, новинки могли попасть в страну по так называемым серым схемам.

