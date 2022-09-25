Раскрыт подвох рассрочки без переплат

По ее словам, рассрочка бывает кредитной, которая оформляется через финансовую организацию. Так, покупателю могут навязать услуги, включающие в себя дополнительную гарантию, либо «комплекс помощи покупателю по всем вопросам». В таком случае рассрочка будет беспроцентной, однако сумма, которую придется возвращать, может увеличиваться до 50 процентов.

В случае «чистой» рассрочки продавец берет на себя все риски до полной оплаты. Однако такая услуга встречается крайне редко.

На фоне роста цен россиянам все чаще предлагают покупать товары в рассрочку — по принципу BNPL, когда товар оплачивается равными частями в течение короткого времени без дополнительных процентов. Количество таких предложений от компаний малого и среднего бизнеса растет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

