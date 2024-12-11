Участники Индийско-Российского бизнес-диалога обсудили сотрудничество двух стран

Стратегическое партнерство России и Индии, а также решение проблем и поиск новых возможностей в области торговли, в сфере инфраструктуры, науки, образования и культуры обсудили в Москве участники XV Индийско-Российского бизнес-диалога, который прошел 11 декабря в пресс-центре «Россия сегодня».

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По словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергея Черёмина, 2024 год был насыщен событиями, имеющими большое значение для сотрудничества Москвы и Нью-Дели. Он напомнил, что в январе московская делегация впервые приняла участие в международной выставке Smart Cities India Expo в индийской столице.

Глава департамента отметил, что большой интерес вызвали технологии, применяемые в Москве.

«Речь идет о цифровизации, использовании искусственного интеллекта, решениях, которые регламентируют предоставление госуслуг, управление медициной и образованием. Мы получили очень хороший отклик со стороны индийских партнеров, был подписан ряд соглашений», — отметил Черёмин.

Он также подчеркнул, что все это показывает востребованность не только традиционных сфер сотрудничества, таких как энергетика, обеспечение продовольственной безопасности за счет поставки удобрений, сотрудничество в машиностроительной сфере, но и именно высокотехнологичных отраслей.

Черёмин рассказал, что многие индийские компании сотрудничают с российскими компаниями в области фармацевтики, нанотехнологий, микроэлектроники, производства систем связей, в авиакосмической отрасли, энергетике, кроме того, ведутся переговоры об участии московских компаний в организации транспортной инфраструктуры Индии.

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Посол Индии в РФ Винай Кумар заявил, что две страны являются давними партнерами в области фармацевтики, строительных материалов, автомобильных деталей, текстиля.

«Развитие банковских каналов и платежных опций в контексте решений двух стран увеличить расчеты в национальных валютах является очень важным стабилизирующим фактором двусторонней торговли», — подчеркнул посол.

Программа Индийско-Российского бизнес-диалога также включала три специализированные сессии, где обсудили расширение транспортных связей, инновации в банковском секторе, в здравоохранении, технологиях и образовании, а также укрепление промышленного сотрудничества для экономической устойчивости.

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ФОТО: пресс-служба организаторов форума
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